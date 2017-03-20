В Кемерове состоится очередной «Тотальный диктант»

В этом году мероприятие пройдет 8 апреля. Жители областной столицы смогут проверить свою грамотность сразу на трёх площадках города: на площадке КемГУ на улице Красной, 6, в областной научной библиотеке имени В. Д. Федорова на улице Дзержинского, 19, а также в областной библиотеке для детей и юношества на улице Арочной, 21 "А".

Регистрация на ТД-2017 откроется 29 марта на сайте totaldict.ru. Здесь же можно ознакомиться с примерами заданий прошлых лет и узнать расписание подготовительных курсов.

Прим. ред.: Тотальный диктант проходит один раз в год, одновременно по всему миру. Все участники пишут один и тот же текст (разделенный на три части), проверка выполняется по единым для всех критериям.

Кемерово присоединится к ежегодной международной акции "Тотальный диктант" в седьмой раз. В 2016 году её посетили 659 жителей столицы Кузбасса.