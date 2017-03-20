Новокузнецкий коллектив «Калинка» стал участником популярного ТВ-шоу

Танцевальный коллектив южной столицы Кузбасса выступил на сцене нового шоу «Танцуют все!». В минувшее воскресение передача с участием наших земляков вышла в эфир «России-1».

Коллектив из Кузбасса запомнился зрителям и жюри ярким народным танцевальным номером. А также тем, что коллектив может на одном уровне соревноваться с профессионалами, хотя члены команды работают на заводах, учатся и не являются профессиональными танцорами.

Теперь коллектив, участвуя в шоу, попробует себя в разных жанрах согласно правилам конкурса.