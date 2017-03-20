В Кемерове обнаружен труп молодого мужчины

Предполагается, что тело может принадлежать недавно разыскиваемому Сергею Постникову.
Тело молодого мужчины нашли сегодня работники психоневрологического санатория. По данным следственного комитета, сообщение о найденном мертвом мужчине появилось сегодня днем. Сейчас идет подготовка к процедуре опознания, а также устанавливается, каким образом наступила смерть мужчины. Внешне признаков насильственной смерти не обнаружено.
Отмечается, что погибшим может быть Сергей Постников, который пропал 23 февраля. С того времени его ищут родственники, друзья и близкие.
Фото: vse42.ru
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