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В Кузбассе на «зебре» сбиты два пешехода

21 марта 2017 в 12:06

Инцидент с участием отечественной легковушки произошел в Междуреченске в районе дома №33 на улице Кузнецкая. Водитель «LADA Priora» сбил 62-летнего мужчину, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. С места ДТП пострадавший был доставлен в больницу, врачи диагностировали у него травмы различной степени тяжести.

Как рассказали в ГИБДД, виной аварии стала плохая видимость дорожной разметки.

- При оформлении ДТП на месте были зафиксированы недостатки эксплуатационного состояния дороги в части отсутствия горизонтальной дорожной разметки и плохой видимости знаков, – пояснили в ведомстве.

Ранее 20 марта подобный наезд на пешехода произошел в Анжеро-Судженске в районе дома №24 по улице 50 лет Октября. Молодой человек 1998 года рождения переходил дорогу по «зебре» на разрешающий сигнал светофора. Водитель «Lifan X60» сбил потерпевшего при повороте налево.

Инспекторы отмечают, что, как и в первом случае, на проезжей части отсутствовали горизонтальная дорожная разметка и пешеходные ограждения в нужных местах.


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