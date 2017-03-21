Родные Сергея Постникова подтвердили факт его гибели

Как ранее писали корреспонденты «С тобой», 20 марта в Кемерове возле психоневрологического санатория был обнаружен труп молодого мужчины. Внешние данные давали основания полагать, что это может быть тело исчезнувшего 23 февраля Сергея Постникова.

Родственники кемеровчанина прошли процедуру опознания, и вечером того же дня в социальных сетях появилось сообщение, что Сергей действительно найден погибшим.

- Причина смерти еще не установлена, ожидаем результаты судмедэкспертизы, - написала подруга погибшего. - Огромное спасибо всем кто помогал в поисках, всем кто поддерживал.

Девушка также обратилась с просьбой оказать поддержку семье Сергея и помочь собрать денежные средства на его похороны и поминки.