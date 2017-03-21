Кемеровский аэропорт запустил прямые рейсы до Анапы, Сочи и Симферополя

Продажа билетов по самым популярным курортным направлениям России уже начата.

С 12 июня из кемеровской воздушной гавани будут выполняться регулярные рейсы до Сочи и Симферополя. Маршрут обслуживает авиакомпания «Алроса» на самолете «Боинг-737-800», рассчитанном на перевозку 156 пассажиров. В Сочи можно будет улететь по воскресеньям, а в Симферополь - по понедельникам. Вылет туда и обратно будет осуществляться в вечернее время, прилетают пассажиры утром.

Рейс до Анапы запустят 15 июня. Два раза в неделю – по четвергам и субботам – 93 пассажира смогут вылететь в курортный город Краснодарского края на борту «Sukhoi SuperJet-100». Рейс будет выполнять авиакомпания «Ираэро».