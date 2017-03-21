В кемеровской школе эвакуировали 50 учеников и работников

Сегодня в Кировском районе регионального центра из школы №82 были эвакуированы пятьдесят работников и учеников. Причиной стало короткое замыкание.

Это случилось в кабинете химии, после чего включилась сигнализация. На место прибыли сотрудники МЧС, а все, кто находился в здании школы, были эвакуированы. К счастью, возгорания или задымления не случилось.

Отмечается также, что школьников в здании было немного – только те, кто посещает дополнительные занятия, ведь сейчас время весенних каникул.

Фото: Вконтакте