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В кемеровской школе эвакуировали 50 учеников и работников

21 марта 2017 в 15:07

Сегодня в Кировском районе регионального центра из школы №82 были эвакуированы пятьдесят работников и учеников. Причиной стало короткое замыкание.

Это случилось в кабинете химии, после чего включилась сигнализация. На место прибыли сотрудники МЧС, а все, кто находился в здании школы, были эвакуированы. К счастью, возгорания или задымления не случилось.

Отмечается также, что школьников в здании было немного – только те, кто посещает дополнительные занятия, ведь сейчас время весенних каникул.

Фото: Вконтакте


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