22-летний кузбассовец жестоко избил родную бабушку

В больницу Анжеро-Судженска поступила пожилая женщина с переломом и множественными гематомами.

Выяснилось, что 64-летняя пенсионерка проживает с внуком, который в последнее время стал злоупотреблять алкоголем. Ранее между родственниками регулярно возникали конфликты, а последний и вовсе закончился рукоприкладством.

Когда внук пришёл домой пьяным, бабушка сделала ему замечание. В ответ молодой человек ударил родственницу по голове бутылкой. Женщина потеряла сознание, однако это не остановило преступника – он стал пинать пенсионерку ногами и остановился только когда решил, что она умерла.

Испугавшись, садист рассказал о случившемся матери. Та сразу же прибыла на место и вызвала скорую. В свою очередь медики оповестили правоохранительные органы.

Свою вину задержанный признал полностью. Ему грозит до трёх лет лишения свободы.