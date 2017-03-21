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22-летний кузбассовец жестоко избил родную бабушку

21 марта 2017 в 15:38

В больницу Анжеро-Судженска поступила пожилая женщина с переломом и множественными гематомами.

Выяснилось, что 64-летняя пенсионерка проживает с внуком, который в последнее время стал злоупотреблять алкоголем. Ранее между родственниками регулярно возникали конфликты, а последний и вовсе закончился рукоприкладством.

Когда внук пришёл домой пьяным, бабушка сделала ему замечание. В ответ молодой человек ударил родственницу по голове бутылкой. Женщина потеряла сознание, однако это не остановило преступника – он стал пинать пенсионерку ногами и остановился только когда решил, что она умерла.

Испугавшись, садист рассказал о случившемся матери. Та сразу же прибыла на место и вызвала скорую. В свою очередь медики оповестили правоохранительные органы.

Свою вину задержанный признал полностью. Ему грозит до трёх лет лишения свободы.


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