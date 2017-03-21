В Новокузнецке инвалид избил кочергой соседа по интернату

Причиной конфликта между пациентами интерната для инвалидов стал долг в 5 000 рублей.

Инцидент произошёл в декабре 2016 года. 64-летний обвиняемый, который передвигался на инвалидной коляске, вспомнил, что занимал деньги 57-летнему пациенту из соседней палаты. Мужчина решил потребовать вернуть долг, однако сосед отказался его отдать. Тогда «ростовщик» взял в своей палате металлическую кочергу и до смерти избил ею потерпевшего. Кроме того, он забрал принадлежавший должнику системный блок и спрятал его в шкафу соседа по палате.

- На следующее утро обвиняемый решил проведать избитого им мужчину, но обнаружил его в палате без сознания, - сообщили в следственном управлении по Кемеровской области. - Он оповестил медиков, которые и вызвали следственно-оперативную группу.

О своей причастности к преступлению мужчина умолчал, однако благодаря камерам видеонаблюдения оперативникам без труда удалось установить личность подозреваемого. Свою вину инвалид признал частично. В настоящее время в отношении него возбуждено уголовное дело, мужчина обвиняется в причинении умышленного вреда здоровью и грабеже. Материалы переданы в суд.