ГУФСИН опроверг сведения о гибели обвиняемого по делу Вики Реймер

Ранее в одной из популярных социальных сетей появилась информация о том, что 40-летний новокузнечанин погиб от травм, полученных в результате изнасилования инородным предметом.

Напомним, что в настоящее время мужчина, подозреваемый в убийстве 12-летней школьницы, содержится под стражей. Расследование уголовного дела еще не окончено, следствие выясняет детали произошедшего и собирает доказательную базу.

Как рассказали в пресс-службе ГУФСИН по Кемеровской области, задержанный жив. Сведения о жестоком обращении или иных противоправных действиях в отношении него отсутствуют. Поведение заключенного характеризуется как нормальное.

Прим. ред.: 12-летняя Вика Реймер пропала в Новокузнецке 26 января 2016 года. Впоследствии тело девочки со следами насилия было найдено в заброшенной шахте. В изнасиловании и убийстве школьницы обвиняется 40-летний новокузнечанин. Согласно официальной версии следствия, он встретил жертву на автобусной остановке, на снегоходе отвез к себе домой, а после изнасилования избавился от ещё живого ребёнка, выбросив в вентиляционный штрек. Примечательно, что обвиняемый был знаком с семьёй девочки.