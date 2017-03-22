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В Анжеро-Судженске тёща вонзила нож в спину зятя

22 марта 2017 в 13:23

Выяснилось, что 30-летний мужчина нигде не работал, злоупотреблял спиртными напитками и в пьяном виде регулярно избивал свою супругу.

После очередной ссоры женщина пожаловалась на обидчика матери. Разъяренная тёща приехала заступиться за дочь и в ходе ссоры с зятем воткнула ему в спину кухонный нож.

Пострадавший поступил в хирургическое отделение городской больницы с ножевым ранением. После оказания первой помощи медики сообщили о случившемся в правоохранительные органы.

В отношении 50-летней нападавшей было возбуждено уголовное дело, материалы уже переданы в суд. За умышленное причинение лёгкого вреда здоровью женщине грозит до 2 лет лишения свободы.


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