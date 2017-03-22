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Кузбасский «Отелло» из ревности сжёг квартиру возлюбленной

22 марта 2017 в 14:38

В ближайшее время суд рассмотрит уголовное дело в отношении 29-летнего жителя пгт Краснобродский. Мужчина обвиняется в поджоге и умышленном уничтожении имущества бывшей сожительницы.

Пока потерпевшей не было дома, злоумышленник зашел в ее квартиру и совершил поджог. Мотивом преступления стала ревность. На допросе обвиняемый заявил, что хотел сжечь все наряды экс-возлюбленной, чтобы она не ходила в них перед посторонними мужчинами и не привлекала их внимание.

К счастью, в результате пожара никто не пострадал, однако огнём были уничтожены вещи женщины на сумму порядка 70 тыс. руб. Ущерб, причиненный квартире, оценивается в 100 тыс. руб.

Ревнивец дал признательные показания. Теперь ему грозит до двух лет лишения свободы.


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