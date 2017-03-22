Пьяный кузбассовец задушил мать за оскорбление

Трагедия произошла осенью 2016 года в Новокузнецке. Мужчина не смог простить обидных слов в свой адрес.

34-летний местный житель распивал спиртные напитки. В какой-то момент алкоголь закончился, и он попросил у матери денег на продолжение «банкета». Женщина не только отказала, но и стала воспитывать своего непутевого отпрыска, не стесняясь в выражениях. Одно из них показалось бывшему заключенному очень обидным. Не совладав с эмоциями, он набросился на мать и стал душить. После подвыпивший преступник как ни в чём не бывало отправился спать.

Тело убитой обнаружил второй сын, когда вернулся с работы. Свою вину новокузнечанин признал, наказание в виде 14 лет лишения свободы он будет отбывать в колонии строгого режима.