В Барнауле 6-летний ребенок погиб при попытке сделать сальто

Тело мальчика было обнаружено в сугробе возле нежилого дома в Октябрьском районе.
Оказалось, что во время прогулки с друзьями он забрался на крышу надворной постройки и прыгнул в снег, пытаясь продемонстрировать приятелям свои физические способности и сделать в воздухе сальто.
По предварительной версии судебно-медицинского эксперта ребёнок умер в результате перелома шейных позвонков при падении. По факту случившегося проводится проверка.
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