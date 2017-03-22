Блог с тобой ›› Новости Кузбасса ›› В Барнауле 6-летний ребенок погиб при попытке с...

В Барнауле 6-летний ребенок погиб при попытке сделать сальто

22 марта 2017 в 16:55

Тело мальчика было обнаружено в сугробе возле нежилого дома в Октябрьском районе.

Оказалось, что во время прогулки с друзьями он забрался на крышу надворной постройки и прыгнул в снег, пытаясь продемонстрировать приятелям свои физические способности и сделать в воздухе сальто.

По предварительной версии судебно-медицинского эксперта ребёнок умер в результате перелома шейных позвонков при падении. По факту случившегося проводится проверка.


Читайте также

Content
ГУФСИН опроверг сведения о гибели обвиняемого по делу Вики Реймер
Content 1144
В Анжеро-Судженске тёща вонзила нож в спину зятя
Content podjog 1411
Кузбасский «Отелло» из ревности сжёг квартиру возлюбленной
Content 999
Пьяный кузбассовец задушил мать за оскорбление

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы 
Как сюда попасть?