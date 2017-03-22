В Барнауле 6-летний ребенок погиб при попытке сделать сальто

Тело мальчика было обнаружено в сугробе возле нежилого дома в Октябрьском районе.

Оказалось, что во время прогулки с друзьями он забрался на крышу надворной постройки и прыгнул в снег, пытаясь продемонстрировать приятелям свои физические способности и сделать в воздухе сальто.

По предварительной версии судебно-медицинского эксперта ребёнок умер в результате перелома шейных позвонков при падении. По факту случившегося проводится проверка.