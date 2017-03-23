В Кемерове бухгалтер похитила 57 миллионов, чтобы сыграть на бирже

Таким образом женщина хотела рассчитаться с долгами по кредитам.

В ходе расследования выяснилось, что с сентября 2015 по декабрь 2016 года одна из сотрудниц бухгалтерии МУП «Жилищно-коммунальное управление Кемеровского района» занижала суммы поступающих в основную кассу средств за коммунальные услуги и поставки угля в приходно-кассовых ордерах. Присвоенные средства женщина переводила на счет брокерской организации, находящейся в Лондоне.

Как сообщили в прокуратуре, сумма похищенных средств превысила 57 миллионов рублей.

Прибыль от финансовых операций злоумышленница планировала направить на погашение многочисленных кредитов, в том числе взятых в микрофинансовых компаниях. Оставшиеся средства она собиралась вернуть в кассу вместе с «одолженной» суммой.

В отношении бывшего бухгалтера возбуждено уголовное дело по статье «Кража в особо крупном размере». В настоящее время решением районного прокурора она отстранена от занимаемой должности.