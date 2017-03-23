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5-летняя новокузнечанка завоевала титул «Мини Мисс России»

23 марта 2017 в 13:10

Агния Зыкова из Новокузнецка заняла первое место по итогам голосования в интернет-версии конкурса «Мини Мисс и Мини Мистер России».

Всего в конкурсе участвовали 23 девочки и 2 мальчика в возрасте от 4 до 16 лет.  Агния оказалась одной из самых юных участниц. Несмотря на это, жюри, состоящее из независимых интернет-пользователей, признало её самой красивой и фотогеничной моделью, отдав за девочку почти тысячу голосов.

Победительнице вручили сертификат на участие в показе одной из коллекций на неделе Высокой моды. Помимо этого портфолио Агнии Зыкиной будет опубликовано в фэшн-журнале.  

В конце марта девочке предстоит представлять Кузбасс на очном этапе конкурса в Москве.

Звание "вице-мисс" присвоено 7-летней Кристине Деревянко из Петропавловска-Камчатского. Кузбасской модели она уступила менее 10 голосов.


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