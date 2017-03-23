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Кемерово признан самым грамотным городом страны

23 марта 2017 в 16:48

Жители столицы Кузбасса показали самые лучшие результаты в рамках курса грамотности МГУ.

Курс «Ликвидация безграмотности: 100 уроков практической стилистики, риторики и культуры речи» проводила преподаватель главного университета страны Лидия Малыгина. Все желающие жители России могли прослушать лекции, а затем выполнить контрольные задания по материалу.

Педагог оценивала не только правильность выполнения, но и скорость, с которой они справлялись с предложенными испытаниями. В результате по обоим показателям лидировали кемеровчане.


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