Водитель-наркоман насмерть сбил пенсионерку с ребёнком

По счастливой случайности ребёнок не пострадал, женщина скончалась на месте.

Трагедия произошла в октябре 2016 года в Прокопьевске. 33-летний водитель «Опель Вектра», находясь в состоянии наркотического опьянения, превысил скорость и сбил пенсионерку, которая шла по обочине дороги. Машина остановилась только когда дальнейшему движению помешали трамвайные рельсы.

Виновник ДТП был задержан. Одним из доказательств его вины стала запись видеорегистратора. Кроме того, вину подтвердила проведённая судебно-автотехническая экспертиза.

В настоящее время в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). Виновнику смертельной аварии грозит до 7 лет лишения свободы. Также потерпевшая сторона требует возмещения моральной компенсации в сумме более одного миллиона рублей.