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Полицейский из Новокузнецка приговорён за воровство к условному сроку

24 марта 2017 в 12:26

31-летний служитель порядка решил поправить своё материальное положение, присвоив 100 тыс. руб. из базы вещественных доказательств. Известно, что денежные средства проходили по делу о коммерческом подкупе, которое он сопровождал как оперативный сотрудник.

Пытаясь скрыть хищение, мужчина положил в конверт цветные ксерокопии купюр, однако следователь, осматривающий вещественные доказательства, сразу обнаружил подлог.

Личность похитителя была установлена, в свою очередь виновный не стал отрицать своей причастности и сразу дал признательные показания.

За присвоение денег суд назначил бывшему сотруднику полиции наказание в виде 2,5 лет условно. Также вор в погонах должен будет заплатить штраф в размере 5 000 рублей.


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