Кемеровский арбитражный подал в отставку после избиения

Как ранее писали корреспонденты "С тобой", в ночь на 2 марта неизвестные подожгли офис Эдуарда Клестова, а утром того же дня на юриста было совершено нападение. В результате избиения мужчина получил множественные травмы, в том числе серьёзную травму головы.

Спустя несколько дней после инцидента Эдуард Клестов заявил, что уходит в отставку с должности конкурсного управляющего двух предприятий. Свое решение он связал с недавним нападением.

Клестов уже подал заявление в суд об освобождении его от обязанностей конкурсного управляющего ОАО «Кемеровский первый авторемонтный завод». А вот заявление об уходе из ОАО «Плодопитомник-1» в суд пока не направлено. По словам юриста, он должен закончить некоторые дела, в том числе оформить сделки по уже проведённым торгам

Прим. ред.: ранее конкурсный управляющий заявил, что причиной нападения и поджога стала его позиция по делу о банкротстве ОАО «Плодопитомник-1». Предприятие входит в состав «Аквагрупп»: накануне Клестов отказал одному из кредиторов во включении в реестр задолженности требований на сумму 50 миллионов рублей.