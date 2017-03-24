В Кузбассе врачи спасли жизнь 15-летней школьницы, упавшей с высоты 4 этажа

Происшествие случилось 9 марта нынешнего года. Тогда 15-летнюю школьницу из Березовского доставили в областную столицу после падения с 4 этажа. Здесь в детской областной клинической больнице девочке провели сложную 7-часовую операцию.

К оперативному вмешательству были привлечены также нейрохирурги. Сложнейшая операция, продлившаяся 7 часов, закончилась, к счастью, хорошо. Сейчас врачи с уверенностью говорят, что оперативное вмешательство было перенесено пациенткой хорошо. Она уже может передвигаться с помощью костылей и готовится к выписке. Однако ближайшие полгода ей будет противопоказана нагрузка на позвоночник, в том числе нельзя будет сидеть.