После пожара в Кузбассе госпитализированы трое детей

Пожар вспыхнул в квартире на первом этаже многоэтажки в городе Ленинск-Кузнецкий сегодня ночью. На пульт дежурного сигнал поступил в 00.40. Когда прибыли огнеборцы, из окон квартиры вырывался дым.

В помещении находились мальчик семи лет и две девочки шести и восьми лет. Отмечается, что дети в квартире были без взрослых. Сотрудники МЧС эвакуировали их квартиры через окно, и к 00.53 огонь был ликвидирован. Дети были госпитализированы с признаками отравления угарным газом.

Мать пострадавших детей ночью была на работе. Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем.