Блог с тобой ›› Новости Кузбасса ›› Кузбасскому лыжнику вручили награду «За честь и...

Кузбасскому лыжнику вручили награду «За честь и мужество»

28 марта 2017 в 11:31

Обладателем областной медали стал спортсмен из Берёзовского Александр Бессмертных.

Бессмертных является заслуженным мастером спорта России по лыжным гонкам, серебряным призёром Олимпийских игр 2014 года в Сочи и чемпионом России 2016 года. В этом сезоне он также добился высоких результатов, взяв «бронзу» на этапах Кубка мира. А 5 марта Александр завоевал серебряную медаль на чемпионате мира по лыжным видам спорта.

Как рассказали в пресс-службе администрации Кемеровской области, высокую областную награду спортсмену вручил губернатор Аман Тулеев за выдающиеся спортивные достижения, прославляющие Кузбасс и Россию, значительный личный вклад в развитие физической культуры и спорта, проявленную волю к победе и в связи с успешным выступлением на крупных международных соревнованиях.


Читайте также

Content 13812882095254bca9540d72.95840935
После пожара в Кузбассе госпитализированы трое детей
Content ui 58d74c02e73710.73272167
В Кемерове мужчина, упавший с высоты 8 этажей, остался жив
Content ui 58d74c02e73710.73272167
Кемеровчанин, упавший из окна общежития, скончался в медучреждении
Content
Насильник из Юрги скрыл от жертвы лицо, но показал, где живёт

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы 
Как сюда попасть?