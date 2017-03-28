Кузбасскому лыжнику вручили награду «За честь и мужество»

Обладателем областной медали стал спортсмен из Берёзовского Александр Бессмертных.

Бессмертных является заслуженным мастером спорта России по лыжным гонкам, серебряным призёром Олимпийских игр 2014 года в Сочи и чемпионом России 2016 года. В этом сезоне он также добился высоких результатов, взяв «бронзу» на этапах Кубка мира. А 5 марта Александр завоевал серебряную медаль на чемпионате мира по лыжным видам спорта.

Как рассказали в пресс-службе администрации Кемеровской области, высокую областную награду спортсмену вручил губернатор Аман Тулеев за выдающиеся спортивные достижения, прославляющие Кузбасс и Россию, значительный личный вклад в развитие физической культуры и спорта, проявленную волю к победе и в связи с успешным выступлением на крупных международных соревнованиях.