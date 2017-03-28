Блог с тобой ›› Новости Кузбасса ›› Насильник из Юрги скрыл от жертвы лицо, но пока...

Насильник из Юрги скрыл от жертвы лицо, но показал, где живёт

28 марта 2017 в 12:25

В ноябре прошлого года 35-летний мужчина, предварительно скрыв лицо шарфом, напал на прохожую. Угрожая ножом, он отвёл жертву в арендованную им для проживания квартиру и изнасиловал. После этого преступник проводил женщину на то место, откуда увёл, продолжая держать нож у её горла. Затем скрылся в неизвестном направлении.

Потерпевшая запомнила маршрут, по которому была вынуждена пройти с насильником, и показала его полицейским. Дверь никто не открыл, однако стражи порядка оперативно установили владельца квартиры.

Выяснилось, что указанную квартиру он сдавал в аренду. В присутствии правоохранителей хозяин открыл помещение. Подозреваемый в этот момент находился внутри.

Задержанный полностью признал свою вину и сотрудничал со следствием. Его приговорили к трём годам лишения свободы в колонии общего режима. 


Читайте также

Content 13812882095254bca9540d72.95840935
После пожара в Кузбассе госпитализированы трое детей
Content ui 58d74c02e73710.73272167
В Кемерове мужчина, упавший с высоты 8 этажей, остался жив
Content ui 58d74c02e73710.73272167
Кемеровчанин, упавший из окна общежития, скончался в медучреждении
Content bezsmertnyj img 4126 mini
Кузбасскому лыжнику вручили награду «За честь и мужество»

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы 
Как сюда попасть?