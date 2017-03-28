Насильник из Юрги скрыл от жертвы лицо, но показал, где живёт

В ноябре прошлого года 35-летний мужчина, предварительно скрыв лицо шарфом, напал на прохожую. Угрожая ножом, он отвёл жертву в арендованную им для проживания квартиру и изнасиловал. После этого преступник проводил женщину на то место, откуда увёл, продолжая держать нож у её горла. Затем скрылся в неизвестном направлении.

Потерпевшая запомнила маршрут, по которому была вынуждена пройти с насильником, и показала его полицейским. Дверь никто не открыл, однако стражи порядка оперативно установили владельца квартиры.

Выяснилось, что указанную квартиру он сдавал в аренду. В присутствии правоохранителей хозяин открыл помещение. Подозреваемый в этот момент находился внутри.

Задержанный полностью признал свою вину и сотрудничал со следствием. Его приговорили к трём годам лишения свободы в колонии общего режима.