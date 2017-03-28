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Ночью в Кемерове сгорело здание автосервиса

28 марта 2017 в 13:02

Вчера ближе к полуночи – в 23.33 – пожарным поступил сигнал о возгорании двухэтажного здания на ул.Сибиряков-гвардейцев. Горело здание автосервиса.

Когда на место прибыло первое отделение огнеборцев, открытое пламя вырывалось из крыши здания. Всего на пожаре работали 35 сотрудников МЧС с 10 единицами техники.

Огонь был полностью ликвидирован у 23.59. В результате выгорела 250 кв.м деревянной обрешетки крыши. Предварительно, возгорание произошло из-за нарушений при использовании печи.

Фото: Вконтакте


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