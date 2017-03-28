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В Ленинске-Кузнецком пассажир открыл стрельбу из окна такси

28 марта 2017 в 14:19

Решением суда злоумышленник приговорён к 4 годам и 5 месяцам лишения свободы.

В мае прошлого года экипаж ДПС получил от очевидца тревожное сообщение. Мужчина рассказал, что всего минуту назад из проезжавшего автомобиля высунулся неизвестный и открыл стрельбу по припаркованной иномарке.

Задержать стрелявшего удалось уже спустя несколько минут. Как выяснилось, 49-летний мужчина находился в автомобиле такси, для водителя такое поведение пассажира также стало шоком.

На днях Ленинск-Кузнецкий городской суд вынес решение по данному делу.  Ранее судимого кузбассовца признали виновным по ст. 222 УК РФ (Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия) и ст. 167 УК РФ (Умышленное уничтожение или повреждение имущества).


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