В Новокузнецке вместо «скорой» к пациентке приехал ритуальный агент

Инцидент произошел 19 марта. Почувствовав себя плохо, женщина вызвала скорую помощь, однако вместо ожидаемых врачей первым на вызов прибыл сотрудник агентства ритуальных услуг.

Предприимчивый похоронщик намеревался обойти конкурентов и раньше других продать свои услуги. Почему он решил, что до приезда скорой пациентка успеет умереть, выяснит следствие.

Тот факт, что её «похоронили заживо» возмутил новокузнечанку. Чтобы обнародовать случившееся, женщина обратилась в СМИ.

В настоящее время по факту приезда представителя ритуального агентства к жительнице Кузбасса раньше врачей скорой помощи организована доследственная проверка, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела. Дело находится на контроле руководства следственного комитета Кемеровской области.

Иллюстрация: В. Ранних