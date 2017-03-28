Блог с тобой ›› Новости Кузбасса ›› В Новокузнецке вместо «скорой» к пациентке прие...

В Новокузнецке вместо «скорой» к пациентке приехал ритуальный агент

28 марта 2017 в 16:48

Инцидент произошел 19 марта. Почувствовав себя плохо, женщина вызвала скорую помощь, однако вместо ожидаемых врачей первым на вызов прибыл сотрудник агентства ритуальных услуг.

Предприимчивый похоронщик намеревался обойти конкурентов и раньше других продать свои услуги. Почему он решил, что до приезда скорой пациентка успеет умереть, выяснит следствие.

Тот факт, что её «похоронили заживо» возмутил новокузнечанку. Чтобы обнародовать случившееся, женщина обратилась в СМИ.

В настоящее время по факту приезда представителя ритуального агентства к жительнице Кузбасса раньше врачей скорой помощи организована доследственная проверка, по результатам которой  будет принято решение о возбуждении уголовного дела. Дело находится на контроле руководства следственного комитета Кемеровской области.

Иллюстрация: В. Ранних


Читайте также

Content
Насильник из Юрги скрыл от жертвы лицо, но показал, где живёт
Content ui 58d9c67f77aab8.90597269 1
Ночью в Кемерове сгорело здание автосервиса
Content
В Ленинске-Кузнецком пассажир открыл стрельбу из окна такси
Content
В Новокузнецке 75-летний пенсионер избил пистолетом 87-летнего прохожего

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы 
Как сюда попасть?