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Кемеровский охранник от скуки сковал себя наручниками

29 марта 2017 в 10:48

Забавный инцидент произошел в одном из торговых центров областной столицы в ночь на 28 марта.

Находясь на смене, 45-летний охранник не знал чем себя развлечь. Чтобы скоротать время, он решил проверить, как работают находящиеся в его распоряжении наручники.

Мужчина застегнул браслеты на запястьях, однако выбраться из наручников самостоятельно не смог – их заклинило.

Освобождать ночного стража пришлось сотрудникам МЧС. После освобождения охранник поблагодарил спасателей за помощь и продолжил работу.


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