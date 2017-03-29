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В столице Кузбасса вырастет стоимость ОСАГО

29 марта 2017 в 12:19

Эксперты опасаются, что принятие решения о максимальном повышении приведет к увеличению стоимости «автогражданки» до 35 000 рублей.

Российский союз автостраховщиков озвучил список городов, в которых следует повысить стоимость ОСАГО. Среди перечисленных исполнительным директором РСА Е.  Уфимцевым городов оказался и Кемерово.

Необходимость повышения обусловлена тремя возможными сценариями: если убыточность ОСАГО в регионе останется на прежнем уровне либо если она продолжит расти из-за действий недобросовестных автопосредников. Кроме того возможен промежуточный вариант, за которым также последует увеличение обязательного страхового взноса для автовладельцев.

В соответствие с расчётами, самое большое повышение грозит Волгограду, а вот Кемерово и ряд других городов (Ижевск, Пермь, Череповец, Курск, Великий Новгород, Новосибирск, Тюмень и Московская область) вошли в перечень субъектов, где можно будет обойтись незначительным повышением.


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