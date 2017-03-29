Кузбасского полицейского избили пакетом с бутылками

За насилие в отношении представителя власти перед судом предстанет житель Яшкинского района.

В декабре прошлого года 24-летний мужчина распивал спиртные напитки в гостях у приятеля. После того, как хозяин дома уснул, его сожительница попросила гостя удалиться, но пьяный кузбассовец не спешил отправляться восвояси.

Женщина вызвала полицию, однако и представители власти не смогли уговорить надоевшего гостя покинуть место застолья. В ответ на требование уйти, дебошир схватил пакет с бутылками и ударил им одного из правоохранителей. Удар пришелся по голове. В итоге у потерпевшего диагностировали сотрясение мозга и ушиб лица.

Свой поступок молодой человек объяснил состоянием алкогольного опьянения. В настоящее время дело направлено в суд.