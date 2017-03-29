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В Ленинске-Кузнецком заживо сгорел 3-летний ребёнок

29 марта 2017 в 17:11

Установлено, что пожар произошёл вследствие неосторожного обращения с огнём.

Как рассказали в следственном комитете, во время возгорания молодая мать и её подруги находились на кухне. Пока женщины пили чай и общались, двое малолетних детей хозяйки были оставлены без присмотра в другой комнате. Выяснилось, что в этот момент малыши играли с зажигалкой.

Заметив разбушевавшееся пламя, мать поспешила на помощь. Она смогла вынести из огня 2-летнюю дочь, а вот спасти маленького сына женщина не успела. Потушить пожар удалось только прибывшим на место спасателям, они и обнаружили сильно обгоревшее тело мальчика. 

В настоящее время семья поставлена на профилактический учет. Уголовное дело направлено в суд. Недоглядевшую за ребёнком маму осудят по статье «Причинение смерти по неосторожности». 


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