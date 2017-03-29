В Ленинске-Кузнецком заживо сгорел 3-летний ребёнок

Установлено, что пожар произошёл вследствие неосторожного обращения с огнём.

Как рассказали в следственном комитете, во время возгорания молодая мать и её подруги находились на кухне. Пока женщины пили чай и общались, двое малолетних детей хозяйки были оставлены без присмотра в другой комнате. Выяснилось, что в этот момент малыши играли с зажигалкой.

Заметив разбушевавшееся пламя, мать поспешила на помощь. Она смогла вынести из огня 2-летнюю дочь, а вот спасти маленького сына женщина не успела. Потушить пожар удалось только прибывшим на место спасателям, они и обнаружили сильно обгоревшее тело мальчика.

В настоящее время семья поставлена на профилактический учет. Уголовное дело направлено в суд. Недоглядевшую за ребёнком маму осудят по статье «Причинение смерти по неосторожности».