На Томи в Кемерове взорвали лед

В областной столице сегодня днем, в 15.00, на главной водной артерии Кузбасса специалисты провели операцию по взрыву льда.
Работы были тщательно спланированы. На время проведения их было остановлено движение на Кузнецком мосту. Специалисты «Кузбасспецвзрыва» сначала с помощью малых зарядов разогнали рыбу, чтоб не навредить ей. Затем уже приступили к основным взрывам.
На месте действия находилось много наблюдателей. Отмечается также, что в прошлом году взрывать лед на Томи не потребовалось.
Фото: vse42.ru
Комментарии
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы