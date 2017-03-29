На Томи в Кемерове взорвали лед

В областной столице сегодня днем, в 15.00, на главной водной артерии Кузбасса специалисты провели операцию по взрыву льда.

Работы были тщательно спланированы. На время проведения их было остановлено движение на Кузнецком мосту. Специалисты «Кузбасспецвзрыва» сначала с помощью малых зарядов разогнали рыбу, чтоб не навредить ей. Затем уже приступили к основным взрывам.

На месте действия находилось много наблюдателей. Отмечается также, что в прошлом году взрывать лед на Томи не потребовалось.

Фото: vse42.ru