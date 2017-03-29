В Кемерове молодой человек открыл стрельбу по посетителям кафе

Нападавший произвёл несколько выстрелов, двоим мужчинам он попал в лицо.

Конфликт произошёл в одном из заведений на улице Радищева. В ходе ссоры с тремя мужчинами 18-летний парень достал пневматический пистолет и открыл стрельбу по оппонентам.

После содеянного злоумышленник поспешил скрыться, однако его задержали прибывшие на место сотрудники вневедомственной охраны. Пистолет молодой человек успел выбросить в коробку рядом с кафе. При обыске у преступника был также обнаружен кастет.

В настоящее время полицейские устанавливают обстоятельства случившегося.