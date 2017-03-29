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В Кемерове молодой человек открыл стрельбу по посетителям кафе

29 марта 2017 в 17:30

Нападавший произвёл несколько выстрелов, двоим мужчинам он попал в лицо.

Конфликт произошёл в одном из заведений на улице Радищева. В ходе ссоры с тремя мужчинами 18-летний парень достал пневматический пистолет и открыл стрельбу по оппонентам.

После содеянного злоумышленник поспешил скрыться, однако его задержали прибывшие на место сотрудники вневедомственной охраны. Пистолет молодой человек успел выбросить в коробку рядом с кафе. При обыске у преступника был также обнаружен кастет.

В настоящее время полицейские устанавливают обстоятельства случившегося.


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