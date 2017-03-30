Новокузнечанка стала участницей «Модного приговора» на «Первом»

Выпуск, героиней которого стала Елена Верхогляд, назвали «Дело о той, что рухнула с лошади». В шоу рассказали, как женщина изменила свою жизнь после падения: развелась с мужем и открыла интернет-магазин одежды. Однако за переменами, она так и не нашла времени на себя.

В результате бывший молодой человек Дмитрий обвинил подругу в плохом вкусе. Он рассказал, что препятствием в их отношениях стал внешний вид Елены. Хотя он был влюблен в героиню, спустя годы её манера одеваться стала вызывать у него отвращение.

И действительно, наряд, который новокузнечанка выбрала самостоятельно, ведущих не порадовал. А вот после работы стилистов и зрители в студии, и ведущий программы Александр Васильев были приятно поражены произошедшими переменами. В результате зрительный зал проголосовал за выбор стилистов.