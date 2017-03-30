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Житель Киселевска пытался украсть тонну угля

30 марта 2017 в 17:04

Сотрудники транспортной полиции с поличным задержали мужчину,  крадущего уголь из вагона на станции Красный Камень.

Установлено, что за день до совершения кражи молодой человек приезжал в гости к знакомому, проживающему в частном секторе. Проходя вблизи железной дороги, он обратил внимание на грузовые составы и решил совершить кражу твёрдого топлива с целью дальнейшего сбыта краденого местному населению.

О том, что неизвестный крадет уголь, сотрудникам полиции сообщили местные жители. К моменту задержания 30-летний кузбассовец успел перекидать порядка тонны калиброванного угля.

В настоящее время в отношении мужчины возбуждено уголовное дело, ему грозит до двух лет лишения свободы. Как отметили сотрудники транспортной полиции, ранее обвиняемый уже был судим за особо тяжкое преступление. Освободившись в 2010 году, он так и не устроился на работу и таким образом хотел поправить своё материальное положение.


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