В Кемерове задержали пенсионерку-карманницу

В полици ю обратилась 42-летняя пострадавшая, она рассказала, что в маршрутном такси у нее украли кошелек. Сумма ущерба составила 5, 5 тысяч рублей.

Вскоре правоохранители задержали подозреваемую. Ей оказалась 59-летняя жительница областной столицы. Ранее она уже привлекалась к уголовной ответственности за такие же правонарушения.

Свою вину подозреваемая не отрицала. Она рассказала, что вытащила бумажник у пассажирки при посадке, деньгисразу же потратила, а от кошелька избавилась, выбросив его на одной из улиц.

В отношении пенсионерки возбуждено уголовное дело. За кражу чужого имущества ей грозит до пяти лет лишения свободы.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области