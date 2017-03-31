Ночной ураган принёс в Кемерово значительные разрушения

В ночь на 31 марта в столице Кузбасса поднялся обещанный синоптиками ветер, порывы которого достигали 25 м/с.

Жертвами стихии стали рекламные щиты и ограждения. Так, например, ветер снес рекламную конструкцию со стены дома на пр. Кузнецкий, загнул дорожный указатель и сорвал баннеры и рекламные растяжки.

По рассказам жителей Центрального района, на территории стадиона «Химик» ураган снес металлические щиты, преграждающие въезд на территорию за стадионом - они оказались разбросаны по проезжей части. От сильного ветра также пострадали кровли частных домов в районе Геологоразведки и деревне Красная, на Южном сорвало крыши магазина «Первомастер» и соседнего здания.

Пострадали и автомобили горожан – на них падали поднятые ветром конструкции и даже мусорные баки.

Кемеровчане делятся в социальных сетях всё новыми фотографиями последствий ночного шторма. А между тем, сотрудники кузбасского Гидрометцентра сообщают, что сильный ветер сохранится на протяжении всего окончания недели. В выходные в Кузбассе ожидается усиление ветра при порывах до 20-25 м/с, снег и дождь, местами гололед.

Специалисты ГУ МЧС России по Кемеровской области предупредили, что не следует пережидать непогоду у недостроенных домов и опор линий электропередач. Парковать машину необходимо в гаражах и на закрытых стоянках. С балконов, лоджий и крыш стоит убрать легкие и съемные конструкции. Автомобилистам стоит быть предельно внимательными в условиях ухудшения видимости, избегать резких маневров, а также соблюдать скоростной режим, дистанцию и боковой интервал.

Фото: Инцидент Кемерово