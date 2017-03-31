Житель Осинников осужден за уклонение от армии

Суд признал 22-летнего местного жителя виновным по статье «Уклонение от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы».

Как рассказали в следственном управлении СК по Кемеровской области, молодой человек состоял на воинском учёте в отделе военного комиссариата Кемеровской области по городам Осинники и Калтан. Несмотря на пригодность к службе в армии, он неоднократно игнорировал повестки о явке для прохождения военной службы.

Сотрудники военкомата не раз предупреждали уклониста об уголовной ответственности. В итоге мужчине всё же предстоит отдать долг родине, помимо этого суд назначил ему штраф в размере 15 000 рублей.

Молодой человек объяснил свой проступок тем, что не хотел служить, а предупреждения о возможном наказании не воспринимал всерьёз.