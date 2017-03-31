На трассе из Кемерова в Кедровку произошло ДТП с участием машины скорой и иномарки

Авария произошла сегодня утром. Судя по снимкам очевидцев ДТП, которые появились в соцсетях, автомобиль медиков опрокинулся на Renault Sandero.

Официальной информации о причинах аварии и пострадавших нет. Однако, как рассказали свидетели случившегося, медицинская помощь понадобилась участникам аварии. Также водители сообщают, что на участке трассы, где произошло ДТП, сильный гололед, и предупреждают остальных автомобилистов об этом.

Все обстоятельства происшествия выясняют сотрудники ГИБДД.

Фото: Вконтакте