На трассе из Кемерова в Кедровку произошло ДТП с участием машины скорой и иномарки

Авария произошла сегодня утром. Судя по снимкам очевидцев ДТП, которые появились в соцсетях, автомобиль медиков опрокинулся на Renault Sandero.
Официальной информации о причинах аварии и пострадавших нет. Однако, как рассказали свидетели случившегося, медицинская помощь понадобилась участникам аварии. Также водители сообщают, что на участке трассы, где произошло ДТП, сильный гололед, и предупреждают остальных автомобилистов об этом.
Все обстоятельства происшествия выясняют сотрудники ГИБДД.
Фото: Вконтакте
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