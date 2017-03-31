Аман Тулеев принял отставку двух своих заместителей

Как сообщили в областной администрации, глава Кемеровской области Аман Тулеев принял отставку заместителя по транспорту, промышленности и предпринимательству Екатерины Кутылкиной. Свой пост чиновница покинула по собственному желанию в связи с переходом на другую работу.

А вот уход с должности ещё одного заместителя главы Кузбасса - начальника департамента транспорта и связи Петра Шикалева – в администрации не комментируют. Также пока неизвестно, кто займёт вакантные должности.

СМИ связывают отставку главного «транспортника» с мошенничеством в его департаменте. ТАСС со ссылкой на осведомлённый источник сообщил, что уголовное дело по факту мошенничества с бюджетными средствами возбуждено по результатам проверки вверенного Шикалеву ведомства сотрудниками ФСБ. В настоящее время к расследованию подключились следственные органы.