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Аман Тулеев принял отставку двух своих заместителей

31 марта 2017 в 15:51

Как сообщили в областной администрации, глава Кемеровской области Аман Тулеев принял отставку заместителя по транспорту, промышленности и предпринимательству Екатерины Кутылкиной. Свой пост чиновница покинула по собственному желанию в связи с переходом на другую работу.

А вот уход с должности ещё одного заместителя главы Кузбасса - начальника департамента транспорта и связи Петра Шикалева – в администрации не комментируют. Также пока неизвестно, кто займёт вакантные должности.

СМИ связывают отставку главного «транспортника» с мошенничеством в его департаменте. ТАСС со ссылкой на осведомлённый источник сообщил, что уголовное дело по факту мошенничества с бюджетными средствами возбуждено по результатам проверки вверенного Шикалеву ведомства сотрудниками ФСБ. В настоящее время к расследованию подключились следственные органы.


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Комментарии

  • # Виктор Овчинников31 марта 2017, 17:43
    «ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЙ СУД» СОЗДАННЫЙ ГУБЕРНАТОРОМ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ А.М. ТУЛЕЕВЫМ ВНЕ КОНСТИТУЦИИ!!! (Почти все фигуранты возбуждённого уголовного дела предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство) входили в состав «чрезвычайного суда») «ГУБЕРНАТОРА КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ А.М. ТУЛЕЕВА ПОД СУД ЗА МОШЕННИЧЕСТВО ВМЕСТЕ С ОПГ.» Подробности на сайте «Коррупция.NET -- Мы говорим коррупции НЕТ!» в разделе обсуждения желающие могут оставить своё мнение. Незаконные (преступные) действия губернатора Кемеровской области А.М. Тулеева и других лиц доказаны и подтверждены прокурорской проверкой.
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