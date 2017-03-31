В Мысках мать бросила маленького ребёнка в парке

Обеспокоенные местные жители сообщили в полицию о том, что по улице в полном одиночестве бродит маленький мальчик.

Прибывшим на место правоохранителям удалось выяснить имя и возраст ребёнка. Малыш рассказал, что в парк его привела мама, она ушла в магазин, но так и не вернулась за сыном. В ближайших торговых точках родительницу найти не удалось, и «найденыша» поместили в социально-реабилитационный центр.

С заявлением о пропаже сына женщина обратилась лишь на следующее утро, спустя 12 часов. В ГУ МВД по Кемеровской области отметили, что семья не состоит на учёте, однако мать так и не смогла пояснить, где находилась всё это время и почему так поздно хватилась искать мальчика.

За неисполнение родительских обязанностей жительница Мысков привлечена к административной ответственности, ей назначен штраф в сумме 500 рублей. Материалы дела направлены в комиссию по делам несовершеннолетних.