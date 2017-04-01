Блог с тобой ›› Новости Кузбасса ›› Синоптики рассказали, когда в Кузбассе закончит...

Синоптики рассказали, когда в Кузбассе закончится ураганный ветер

01 апреля 2017 в 19:54

В Кузбассе третий день бушует сильный ветер. Он сносит остановочные павильоны, деревья, дорожные знаки, повреждает энергообъекты (специалисты оперативно устраняют последствия этих повреждений). По прогнозам синоптиков, завтра сильный порывистый ветер должен закончиться.

По словам специалистов, это природное явление установилось в регионе из-за циклона. В понедельник его сменит антициклон, который принесет прохладную погоду без осадков. В ночное время столбики термометров покажут от 0 до -7 градусов. Днем же температура будет колебаться от -2 до +3. Ожидается также ветер, но не сильный – его порывы будут до 13 м/с.

Фото: Вконтакте


Читайте также

Content
Житель Осинников осужден за уклонение от армии
Content pu7ddlcfkxq 900x660
На трассе из Кемерова в Кедровку произошло ДТП с участием машины скорой и иномарки
Content
Аман Тулеев принял отставку двух своих заместителей
Content
В Мысках мать бросила маленького ребёнка в парке

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы 
Как сюда попасть?