Синоптики рассказали, когда в Кузбассе закончится ураганный ветер

В Кузбассе третий день бушует сильный ветер. Он сносит остановочные павильоны, деревья, дорожные знаки, повреждает энергообъекты (специалисты оперативно устраняют последствия этих повреждений). По прогнозам синоптиков, завтра сильный порывистый ветер должен закончиться.

По словам специалистов, это природное явление установилось в регионе из-за циклона. В понедельник его сменит антициклон, который принесет прохладную погоду без осадков. В ночное время столбики термометров покажут от 0 до -7 градусов. Днем же температура будет колебаться от -2 до +3. Ожидается также ветер, но не сильный – его порывы будут до 13 м/с.

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