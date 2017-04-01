В отношении бывшего чиновника обладминистрации заведено уголовное дело

В Кемеровской области Петр Шикалев, который ранее занимал руководящий пост в одном из областных департаментов, подозревается в совершении мошеннических действий.

Следствие считает, что преступление совершено в минувшем сентябре. Петр Шикалев, как установлено предварительно, организовал тогда изготовление платежных поручений, которые предназначались для оплаты якобы поставляемых труб из металла. Платежки были изготовлены от имени коммерческой компании. Заведомо зная, что договор не будет заключен, чиновник получил средства от порядка десяти компаний. Некоторые из них переводили до 50 тысяч рублей.

Все обстоятельства дела сейчас выясняются. Напомним, ранее сообщалось, что чиновник подал в отставку.