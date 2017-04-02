В Новокузнецке появился Кот-мандарин

В южной столице Кузбасса рядом с пабом на пр. Металлургов появился новый арт-объект – улыбчивый Кот-мандарин. Кот дарит прохожим хорошее настроение, подставляя свой животик.

Как говорит директор паба, нужно загадать желание и погладить пузико кота. Тогда загаданное непременно сбудется. Горожане уже попробовали такой способ исполнения мечты. Сбылись ли они, остается загадкой, однако то, что котик поднимает настроение, - несомненно.

Фото: Комсомольская правда