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Кузбасский депутат высказался о закрытии передачи «Пусть говорят»: ответ журналиста

02 апреля 2017 в 18:50

Антон Горелкин, представляющий в Госдуме Кемеровскую область, ранее рассказал о планах парламента закрыть телешоу, подобные «Пусть говорят». К тому же подготавливается проект закона, который запрещал бы несовершеннолетним участвовать в программах, где касаются темы секса, насилия и др. Представитель программы «Пусть говорят» Илья Резников высказал свое мнение по этому поводу.

По его словам, на адрес передачи пишут люди, которые отчаялись найти помощь в других инстанциях, и журналисты помогают людям, герои получают поддержку моральную, а иногда и финансовую.


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