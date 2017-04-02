Кузбасский депутат высказался о закрытии передачи «Пусть говорят»: ответ журналиста

Антон Горелкин, представляющий в Госдуме Кемеровскую область, ранее рассказал о планах парламента закрыть телешоу, подобные «Пусть говорят». К тому же подготавливается проект закона, который запрещал бы несовершеннолетним участвовать в программах, где касаются темы секса, насилия и др. Представитель программы «Пусть говорят» Илья Резников высказал свое мнение по этому поводу.

По его словам, на адрес передачи пишут люди, которые отчаялись найти помощь в других инстанциях, и журналисты помогают людям, герои получают поддержку моральную, а иногда и финансовую.