Больше 100 тысяч рублей украл у прокопчанки «работник банка»

В Кузбассе разыскивается мошенник, который, назвавшись сотрудником банка, украл больше 100 тысяч рублей у жительницы Прокопьевска.

Мошенник связался с потерпевшей по телефону. Представившись сотрудником банка, он сказал, что карта прокопчанки и выход в онлайн-банк заблокированы. Предложил свою помощь, и женщина согласилась.

Горожанка, по наставлению собеседника, продиктовала данные и код из смс. После этого собеседник распрощался, заверив, что скоро карта будет работать. Однако случилось иначе: все деньги были похищены со счета женщины.