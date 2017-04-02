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Больше 100 тысяч рублей украл у прокопчанки «работник банка»

02 апреля 2017 в 19:23

В Кузбассе разыскивается мошенник, который, назвавшись сотрудником банка, украл больше 100 тысяч рублей у жительницы Прокопьевска.

Мошенник связался с потерпевшей по телефону. Представившись сотрудником банка, он сказал, что карта прокопчанки и выход в онлайн-банк заблокированы. Предложил свою помощь, и женщина согласилась.

Горожанка, по наставлению собеседника, продиктовала данные и код из смс. После этого собеседник распрощался, заверив, что скоро карта будет работать. Однако случилось иначе: все деньги были похищены со счета женщины.


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