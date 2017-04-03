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К Пасхе в Кемерове будет организована ярмарка

03 апреля 2017 в 14:26

Пятничная ярмарка пройдет в Кемерове 7 апреля в традиционном месте – на площади Советов. Все продукты на ярмарке, будут продаваться по низким ценам. Здесь можно будет приобрести мясо, рыбу и птицу, ягоды, грибы и др. Все товары производителей из Кузбасса и Горного Алтая.

Кроме того, в преддверии светлого праздника Пасхи на ярмарке можно будет закупить по сниженным (в сравнении с рыночными) ценам яйцо, а также разные украшения для яиц и куличей.

Как всегда, на ярмарке будут работать волонтеры, помогая пожилым людям донести покупки, социальное такси, мобильный офис МФЦ. Гостей ярмарки развлекут творческие коллективы.


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