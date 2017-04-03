В Кемерове автоледи перепутала педали и въехала в торговый центр

ДТП произошло на пр. Ленина. Водитель Ford Focus врезалась в здание ТРЦ «Зимняя вишня», задев при этом пешехода.
Информация о случившемся появилась в соцсетях. Здесь же очевидцы выложили фото с места события.
По словам свидетелей, девушка перепутала педали. Иномарка выскочила на пешеходную хону, наехала на пешехода и снесла часть панелей со стороны центрального входа в торговый центр.
- По предварительным данным, женщина совершила наезд на ногу пешеходу, девушка доставлена в больницу, - рассказали в ГИБДД.
По факту происшествия ведётся проверка.
Фото: "Регион42"
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