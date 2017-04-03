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Житель Междуреченска зарезал друга бывшей возлюбленной

03 апреля 2017 в 15:53

Преступление произошло в мае прошлого года.

Жительница Кузбасса попросила знакомого поговорить «по-мужски» с её бывшим сожителем. Накануне она ушла от него к родителям и сообщила о разрыве отношений.

Двое мужчин встретились на улице возле магазина, однако разговор на повышенных тонах закончился трагедией - 28-летний миротворец получил удар ножом в грудь. От полученной травмы потерпевший скончался в машине скорой помощи.

Выяснилось, что экс-возлюбленной часто беспричинно устраивал сожительнице скандалы, в ходе которых ломал мебель, повреждал технику. Не смог он сдержать горячий нрав и в ходе воспитательной беседы.

За убийство мужчина приговорён к наказанию в виде 9 лет 10 месяцев строгого режима.


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