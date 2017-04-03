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Почти 40 бочек с моторным маслом, принадлежащие угольной компании, кузбассовец изрубил топором

03 апреля 2017 в 18:11

Преступление совершил 32-летний житель Краснобродского, который раньше работал на этом предприятии. С работы он был уволен с не самой лучшей характеристикой, поэтому найти новую работу мужчине не удавалось. Тогда бывший работник решил мстить.

Ночью он пробрался на территорию склада ГСМ. Именно там стояли 39 бочек с моторным маслом. Их злоумышленник разрубил топором и скрылся. Отмечается, что на преступление мужчина пошел в нетрезвом состоянии.

На утро владелец имущества обратился к правоохранителям, а через три дня к ним пришел сам «виновник торжества». Он признался в содеянном. Сейчас уголовное дело в отношении мстительного гражданина передано в суд.


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